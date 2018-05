O Campeonato do Mundo de MotoGP chega este fim-de-semana ao mítico circuito de Le Mans, onde terá lugar a quinta ronda da temporada.

Marc Márques, líder do mundial, não tem sido muito feliz nos últimos anos na pista francesa já que o piloto da Honda não terminou as duas últimas corridas ali realizadas, já que sofreu duas quedas que o impediram de estar na luta pela vitória.

“Le Mans é um circuito onde vamos ter de trabalhar muito e dar o nosso melhor para manter a toada que conseguimos nas últimas rondas. No passado já tivemos bons resultados neste circuito, mas também sentimos algumas dificuldades. Como sempre digo cada época é diferente”, adiantou o piloto espanhol.

Marc Márquez reconheceu ainda que as duvidas sobre as condições meteorológicas para o fim de semana podem vir a ser uma dor de cabeça. “Existem algumas dúvidas quanto as condições do tempo que vamos ter, mas a nossa abordagem será sempre positiva. Chegamos a um bom nível ao GP de França, por isso vamos ver como tudo vai correr. Quero estar na luta pelo pódio na corrida de domingo”, acrescentou Marc Márquez