Marc Márquez conquistou este domingo a vitória no GP da Holanda, depois de uma corrida intensa onde o vencedor só ficou definido nas duas últimas voltas.

No final da corrida, Márquez reconheceu que esperava uma corrida difícil, mas que não tinha a noção que seria tão intensa.

“Durante os treinos estive bastante confortável, e estava à espera que fosse complicado abrir uma diferença durante a corrida. Decidi esperar, mas acabou por existi uma grande luta. Todos entraram em contacto uns com outris. Parecia uma corrida de Moto3. Dei tudo no fim e a pequena diferença que consegui nas últimas voltas permitiu-me somar os 25 pontos. Estou satisfeito”, afirmou o espanhol no final da corrida.

