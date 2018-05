Depois de ter sido revelado esta semana que Marc Márquez vai testar um F1 da Red Bull Racing em junho no circuito Spielberg na Áustria, o piloto espanhol veio agora mostrar, através das redes sociais, que já esteve em Milton Keynes para fazer o banco que vai utilizar no monolugar.

Márquez que vai estar com o seu companheiro de equipa, Dani Pedrosa e com o nove vezes campeão do mundo de motocross, Antonio Cairoli neste teste da Red Bull, testou ainda o simulador de F1 da equipa.

Curiosamente, a imagem de Márquez no seu Twitter mostra-o a usar o emblema da Toro Rosso com o logótipo da Honda - o que não é surpreendente, dadas as ligações do campeão de MotoGP ao fabricante japonês - mas não se espera que o espanhol teste um carro de F1 da Honda. Acredita-se no entanto que Márquez, Pedrosa e Cairoli possam testar no circuito austríaco o carro de F1 da Red Bull de 2013.