Marc Márquez regressou às vitórias em Jerez o que não acontecia desde 2014, a última vez que o piloto da Honda venceu no circuito da Andaluzia.

Márquez mostrou um ritmo superior durante todo o fim de semana e apesar de ter saído da segunda linha da grelha de partida acabou por se conseguir impor aproveitando da melhor maneira o acidente que tirou da corrida os três principais adversários na luta pela vitória. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso

“Esta vitória perante os meus fãs é incrível. Estou muito feliz com o resultado, que é especialmente importante neste circuito, porque ganhar aqui geralmente é muito difícil para mim. Eu estava convencido antes do inicio da corrida que poderia lutar pela vitória. Foi um fim de semana difícil, mas fizemos um bom trabalho e, no final, consegui gerir a corrida da melhor maneira, apesar de não ter sido o piloto mais rápido”, afirmou Marc Márquez.

O piloto da Honda lembrou ainda que a chave da sua vitória esteve na escolha do pneu traseiro: “Tomamos a decisão após o Warm-UP de utilizar um pneu médio, e acabamos por acertar na escolha. Fui capaz de assumir a liderança no momento certo e manter um ritmo alto quando surgiu a oportunidade. Apanhei ainda um grande susto quando rodei sobre uma zona suja da pista. Quando percebi que o asfalto estava coberto de cascalho, já era tarde demais. Tirei gás, mas acabei por derrapar bastante! Estou feliz por ter conquistado a primeira vitória no Circuito de Angel Nieto e por ter assumido a liderança do Campeonato”; reforçou Márquez.