Jorge Lorenzo vai estar no centro das atenções no GP da Catalunha, depois de ter alcançado a vitória na última ronda em Mugello. O espanhol da Ducati chega à sétima ronda do campeonato com a moral em alta e depois de ter sido anunciado como piloto da Honda a partir de 2019.

"A vitória em Mugello veio confirmar tudo aquilo que pretendíamos alcançar desde o inicio da temporada e que tantas vezes tinha repetido. Não estávamos longe de ser competitivos e de começar a vencer. Agora que já temos uma linha de trabalho e como estou cada vez melhor com a moto, o GP da Catalunha é a oportunidade perfeita para reafirmar que podemos lutar por coisas importantes”, sublinhou Lorenzo

Apesar de ter sido anunciado como piloto da Honda para as duas próximas temporadas, Jorge Lorenzo lembrou ainda que está focado em conseguir mais êxitos com a Ducati. “Estou totalmente concentrado no GP da Catalunha e em alcançar o maior número de vitórias com a equipa da Ducati e tenho a sensação que a vitória no GP de Itália foi muito importante para a moral da equipa. O circuito da Catalunha é uma pista de que gosto bastante, sinto que aqui estou em casa e por isso tenho sempre uma motivação extra”.

