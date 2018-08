Depois da vitória no GP da Áustria, Jorge Lorenzo chega este fim de semana a Silverstone para tentar alcançar a sua quarta vitória da temporada

O piloto espanhol da Ducati que em 11 corridas já somou um segundo lugar e três vitórias, já venceu O GP da Grã-Bretanha por três vezes com a Yamaha (2010, 2012 e 2013).

Apesar de em 2017, Jorge Lorenzo, ter terminado o GP da Grã-Bretanha na quinta posição, a Ducati saiu vitoriosa de Silverstone com Andrea Dovizioso a subir ao lugar mais alto do pódio.

“Esta é a terceira corrida deste mês de agosto e surge depois de termos conquistado a vitória na Áustria, que foi seguramente a vitória mais dura da temporada. Estamos a trabalhar bem e estou certo que podemos ser muito competitivos em Silverstone. O ano passado vencemos neste circuito e fomos rápidos porque utilizamos a estratégia certa”, afirmou Lorenzo.

Quanto ao GP da Grã-Bretanha, Jorge Lorenzo reconhece que Silverstone é um traçado do qual gosta bastante mas que o maior problema é a instabilidade das condições metrológicas. "Silverstone é sempre uma incógnita em relação ao tempo que vamos encontrar. Estou certo que a chave desta ronda vai estar seguramente nas condições do tempo. Eu gostava que tivéssemos uma corrida com piso seco”.