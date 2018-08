Jorge Lorenzo alcançou este sábado a sua segunda pole position desta temporada, com o piloto espanhol a mostrar todas as suas qualidades numa Qualificação para o GP a Grã-Bretanha marcada pelo piso molhado.

Os pilotos da Ducati mostraram que estão a subi de rendimento nas últimas rondas do campeonato e Lorenzo está mais competitivo do que nunca. Motivado pela vitória na Áustria, Jorge Lorenzo, chegou à pole position em Silverstone na última volta da Q2.

“Foi uma boa Qualificação, já tinha uma pole esta temporada e com este resultado consigo uma segunda, desta vez em condições difíceis. Penso que a Ducati consegue ser bastante competitiva com os pneus de chuva, temos bastante aderência e isso é muito positivo para mim”, afirmou Lorenzo no final da Q2.

O piloto espanhol não escondeu que as condições da pista de Silverstone após a chuva que caiu, criaram grandes dificuldades aos pilotos. “As condições eram muito traiçoeiras, porque estávamos obrigados a arrefecer os pneus que aqueciam nas zonas onde o asfalto estava mais seco, e foi o que fiz para tentar uma última volta forte. Felizmente correu bem, apesar de ter perdido alguns milésimos de segundo, porque ter travado cedo demais em algumas zonas do circuito. No entanto fiz um último sector perfeito e acabei por alcançar a pole position”, acrescentou Jorge Lorenzo.

