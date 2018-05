Johann Zarco perdeu este domingo uma grande oportunidade de vencer perante o seu público no GP de França de MotoGP que teve lugar no circuito de Le Mans.

O piloto da Yamaha Tech3 que incendiou as bancadas do circuito francês ao garantir a pole-position no sábado era apontado este domingo como um dos mais sérios candidatos à vitória na quinta ronda do Mundial de MotoGP.

No entanto o balde de água fria para o muito público que encheu por completo as bancadas do circuito de Le Mans chegou logo nas primeiras voltas, com Zarco a sofrer uma queda quando estava na luta pela liderança da prova.

“Fiz um arranque muito ruim, mas na primeira chicane quase que consegui recuperar as posições que tinha perdido. Depois, foi uma luta difícil com o Jorge Lorenzo, talvez eu pudesse ter sido mais rápido, mas não conseguia passar. Mais tarde, queria ultrapassá-lo, mas cometi um pequeno erro. Eu estava muito rápido naquela curva, e sai um pouco mais largo e acabei por cair. Deveria ter esperado um pouco mais”, afirmou Zarco no final da corrida deste domingo

Perante o sucedido, Johann Zarco que chegou ao GP de França na segunda posição do campeonato reconheceu que foi o principal culpado do incidente. “Tenho de pensar que umas vezes temos sorte, e outras vezes não tanto. Contudo, vou continuar a fazer o que faço e a ter como meta alcançar uma vitória”, defendeu o piloto da Yamaha Tech3 em comunicado.