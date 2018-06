Maverick Viñales (Yamaha), e Jack Miller (Pramac) são os dois pilotos que «ficaram à bica» da Q2 após a realização neste sábado da terceira sessão de treinos livres para o GP de Itália de MotoGP, em que folha de tempos combinados acabou por ser liderada por Marc Márquez (Honda) que no final da sessão acabou por realizar o seu melhor tempo ao rodar em 1m46,439s, o que constitui um novo recorde do circuito, que pertencia a Iannone desde 2015.

Numa sessão em que quase todos os pilotos melhoraram os seus tempos face as duas sessões de treinos livres de sexta-feira, Andrea Iannone (Suzuki) que tinha sido o mais rápido nas duas primeiras sessões, não melhorou o seu tempo acabando com o segundo melhor registo combinado a 0,296s de Márquez.

Destaque para Valentino Rossi (Yamaha) que alcançou o segundo melhor tempo da TL3 ao rodar em 1m46,775s, o que lhe permitiu terminar os treinos livres com o quatro melhor registo combinado,

Já Jorge Lorenzo foi o melhor piloto da Ducati ao conseguir terminar a terceira sessão de treinos livros com o terceiro melhor tempo a 0,343s de Márquez, o que lhe permite ocupar o quarto lugar da tabela combinada, na frente de Johann Zarco (Tech3) que fechou o top cinco dos mais rápidos da TL3 que passam directamente para a Q2, com os restantes a serem obrigados a realizar a Q1.

Tempos combinados dos TL3 para o GP de Itália de MotoGP:

Here are the times from #MotoGP FP3, including the fastest ever lap of Mugello from @marcmarquez93 #ItalianGP ⏱ pic.twitter.com/PT4x0gGGIF

— MotoGP™🇮🇹🏁 (@MotoGP) 2 de junho de 2018