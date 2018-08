Terminou há pouco a quarta e última sessão de treinos livres para o GP da República Checa de MotoGP, uma sessão que habitualmente é utilizada pelos pilotos fundamentalmente para afinar o ritmo para a corrida de domingo e encontrar a combinação certa de pneus.

A derradeira sessão de treinos livres voltou a revelar o bom desempenho de Marc Márquez (Honda), que acabou por ser o mais rápido ao rodar em 1m56,149s, terminando na frente da Suzuki de Andrea Iannone, que foi o segundo mais rápido a 0,509s do topo da tabela de tempos e na frente do seu companheiro de equipa Alex Rins, que alcançou o terceiro melhor registo a 0,630s de Márquez.

Numa sessão marcada pelo intenso calor que se faz sentir na República Checa, o top cinco desta última sessão de treinos livres para a a décima ronda do campeonato de MotoGP, ficou completo com Jack Miller (Pramac) que foi o quarto mais rápido a 0,719s e que terminou na frente de Alvaro Bautista que foi o quinto a 0,752s de Marc Márquez.

Já Valentino Rossi que tinha sido o piloto mais rápido na terceira sessão de treinos livres, terminou com o sétimo melhor tempo a 0,822s do líder do campeonato.