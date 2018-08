Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP da República Checa, que terá lugar mais logo no circuito de Brno, ao rodar em 1m56,177s .

O piloto italiano da Ducati que vai partir da pole position para a décima corrida da temporada que começa às 13h00, foi superior à concorrência e deixou o seu companheiro de equipa, Jorge Lorenzo a 0,096s, na frente de Marc Márquez que foi o terceiro mais rápido do Warm Up a 0,113s de Dovizioso.

Isto numa sessão em que Valentino Rossi, que vai sair do segundo lugar da grelha de partida terminou o Warn Up na décima posição da folha de tempos a 0,611s do mais rápido.

No Moto2, Miguel Oliveira fez o quarto melhor tempo no Warm Up com 2m03,383s ficando a 0,151s de Joan Mir, o mais rápido nesta manhã de domingo, na frente de Marcel Schrotter que terminou com o segundo melhor tempo a 0,052s do topo da folha de tempos e na frente de Brad Binder que foi o terceiro mais rápido a 0,151s.

Miguel Oliveira que vai partir do quarto lugar da grelha para a corrida que começa às 11h20 revelou grande consistência de tempos nas 6 voltas realizadas neste último apronto, onde os 20 primeiros terminaram separados por menos de um segundo.