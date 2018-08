Andrea Dovizioso conquistou este domingo a sua segunda vitória na temporada, ao vencer o GP da Rep. Checa, décima ronda da época, que teve lugar no Circuito de Brno.

O piloto italiano que saiu da pole position não teve tarefa fácil, já que logo na largada foi surpreendido por Valentino Rossi, que saindo do segundo lugar da grelha saltou para a liderança da corrida. Contudo Dovizioso depressa passou o piloto da Yamaha para assumir o comando.

A primeira volta ficou marcada pelo incidente entre Maverick Viñales, Bradley Smith e Stefan Bradl que acabou com os três pilotos fora da corrida.

Na frente Dovizioso liderava, seguido de Rossi, Márquez, Lorenzo, com Crutchlow na quinta posição, mas não por muito tempo, já que acabou por ser ultrapassado por Danilo Petrucci.

Na luta pelo terceiro lugar, Lorenzo mostrava que tinha uma moto bem afinada e saltava para o terceiro lugar ultrapassando Marc Márquez, isto numa altura em que Rossi passava Dovizioso, e assumia o comando da corrida. Com Marc Márquez e Jorge Lorenzo em luta aberta pela terceira posição, os dois da frente conseguiam uma ligeira vantagem.

A mudança de posições entre os quatro da frente era constante e Dovizioso não tardou em chegar de novo à liderança, depois de ultrapassar Rossi que começava a denotar algumas dificuldades com os pneus e era mesmo ultrapassado por Márquez.

Com o Rossi em dificuldades, Crutchlow e Lorenzo ultrapassavam também o italiano da Yamaha, com os seis da frente separados por apenas meio segundo o que deixava tudo em aberto para as voltas finais.

Márquez e Crutchlow ocupavam a segunda e terceira posições e estavam prontos para atacar a Dovizioso. Contudo foi Lorenzo a surpreender ao despachar-se primeiro de Crutchlow e depois de uma assentada ultrapassava Marc Márquez e Andreas Dovizioso para assumir o comando da corrida.

O trio da frente trocava de posições entre si, com Dovizioso a responder e a voltar à liderança da corrida, num duelo apertado com Jorge Lorenzo, e com Marc Márquez à espera do momento certo para atacar.

Na última volta da corrida Márquez, lançou o ataque a Lorenzo e Dovizioso aproveitou para fugir ligeiramente dos seus perseguidores. No entanto Jorge Lorenzo voltou a ultrapassar Márquez e a garantir o segundo lugar e ainda teve tempo para apertar com Andrea Dovizioso que acabou por vencer o duelo com Lorenzo e garantir assim a segunda vitória da temporada, depois de ter vencido logo na abertura do Mundial de MotoGP no Qatar.

O terceiro lugar foi para Marc Márquez, enquanto Valentino Rossi foi quarto, depois de ultrapassar Cal Crutchlow na última volta.

Nas contas do campeonato, Marc Márquez é mais primeiro com 181 pontos, enquanto Valentino Rossi é segundo com 132 pontos e Andrea Dovizioso ocupa agora o terceiro lugar com 109 pontos.

A próxima ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP é o GP da Austria que terá lugar já no dia 12 de agosto.

Classificação final do GP da Rep. Checa de MotoGP

