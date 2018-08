Andrea Dovizioso alcançou este sábado a pole position para o GP da República Checa, 10.ª ronda da temporada, que domingo terá lugar no Circuito de Brno.

O piloto italiano da Ducati que realizou a sua melhor volta em 1m54,689s, alcançou assim a sua primeira pole position da temporada e a sexta da sua carreira no MotoGP, numa Qualificação bastante animada e onde Dovizioso bateu toda a concorrência na última volta.

Dovizioso que não saia da pole desde o GP da Malásia de 2016, vai ter a seu lado na primeira linha da grelha, Valentino Rossi (Yamaha) que terminou a Qualificação a 0,267s do piloto da Ducati, enquanto Marc Márquez, que chegou a liderar a tabela de tempos, vai sair do terceiro lugar da grelha depois de ter terminado a 0,272s da pole position.

