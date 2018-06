Terminou há pouca a quarta e última sessão de treinos livres para o GP da Holanda de MotoGP, uma sessão que habitualmente é utilizada pelos pilotos fundamentalmente para afinar o ritmo para a corrida de domingo e encontrar a combinação certa de pneus.

Esta quarta sessão ficou marcada pela queda de Valentino Rossi (Yamaha) sem consequências para o nove vezes campeão do mundo, numa altura em que tentava atacar a volta mais rápida.

Rare and fast crash @ValeYellow46 😣

Luckily The Doctor is straight back up on his feet!#DutchGP pic.twitter.com/D8A9wIa7W2

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 30 de junho de 2018