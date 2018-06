Marc Márquez esteve em destaque na terceira sessão de treinos livres para o GP da Holanda de MotoGP, ao realizar o melhor tempo da sessão e batendo a Yamaha de Maverick Viñales que tinha liderado os dois primeiros treinos livres.

O piloto da Honda foi o mais rápido ao rodar em 1m33,341s, tempo alcançado na terceira e última saída para a pista do piloto espanhol e revelando que no circuito de Assen a Honda quer lutar pela vitória.

Classic @marcmarquez93, forever pushing the limits! 🔥

Using every part of the track and a little bit more!#DutchGP pic.twitter.com/vcz5zKnjJq

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 30 de junho de 2018