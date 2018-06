Marc Márquez voltou a revelar que está em alta rotação no circuito de Assen e obteve neste sábado a pole position para o GP da Holanda de MotoGP, a segunda pole do piloto espanhol da Honda esta temporada.

Numa sessão com 25 graus de temperatura ambiente e 42 graus no asfalto, o campeão do mundo deu à Honda uma pole position que fugia desde 2012 em Assen, ano em que Casey Stoner saiu do primeiro lugar da grelha de partida para o GP da Holanda.

Numa qualificação bastante disputada, Márquez assegurou a pole nos últimos instantes ao rodar em 1m32,791s, e relegando para o segundo lugar da grelha, Cal Crutchlow que terminou a 0,041s, na frente de Valentino Rossi (Yamaha) a 0,059s da pole position.

A segunda linha da grelha será ocupada por Andrea Dovizioso, que foi o melhor piloto Ducati ao terminar a 0,079s de Márquez e que por isso vai sair do quarto lugar da grelha, tendo a seu lado Alex Rins (Suzuki) que teve de passar pela Q1, e Maverick Viñales (Yamaha).

Já Lorenzo que venceu as últimas duas provas do Mundial, mostrou um forte ritmo durante a qualificação, e liderou a tabela de tempos até praticamente ao final da sessão, mas acabou por terminar com o 10.º melhor tempo, saindo por isso para a corrida de domingo da quarta linha da grelha.

Qualificação para o GP da Holanda (MotoGP):

