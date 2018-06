Franco Morbidelli está fora do GP da Holanda de MotoGP, depois de ter sofrido uma queda violenta na terceira sessão de treinos livres.

O piloto da Marc VDS que apesar da forte queda saiu da pista pelo próprio pé, fraturou o terceiro metacarpo da mão esquerda e foi declarado inapto para a corrida.

Unfortunately @FrankyMorbido12 has been ruled out of the remainder of the #DutchGP following a crash in FP3

Get well soon, Franco 💪 pic.twitter.com/nx8sjVJu3L

