Maverick Viñales foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP da Grã-Bretanha, que terá lugar mais logo no circuito de Silverstone, ao rodar em 2m01,980s.

O piloto espanhol da Yamaha que vai partir do 11.º da grelha de partida para a décima segunda corrida da temporada, acabou por realizar a sua melhor volta no inicio do Warm Up e deixou Andrea Dovizioso, que vai sair do segundo lugar da grelha, no segundo lugar da tabela de tempos a 0,203s.

Numa sessão de Warm Up sem chuva, mas com o piso muito húmido, a maioria dos pilotos optou por utilizar pneus slicks, com macio atrás e médio à frente.

O terceiro melhor tempo deste Warm Up foi alcançado por Marc Márquez que terminou a 0,570s, na frente de Jorge Lorenzo, que vai largar para a corrida da pole position e que terminou com o quarto melhor tempo a 0,780s de Viñales.

Não se esqueça que as “preocupações meteorológicas” obrigaram à alteração do horário do GP da Grã-Bretanha de MotoGP deste domingo. A corrida da categoria rainha estava inicialmente prevista para as 13h00 vai agora realizar-se às 11h30.