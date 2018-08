A quarta e última sessão de treinos livres para o GP da Grã-Bretanha que domingo terá lugar no Circuito de Silverstone, ficou marcada pela instabilidades das condições do tempo, depois de uma chuva fraca ter regressado no final da qualificação de Moto3.

Com a pista húmida os pilotos tentaram aproveitar este derradeiro apronto para afinar o ritmo para a corrida de domingo, até porque as previsões apontam para uma corrida à chuva.

A derradeira sessão de treinos livres voltou a revelar um interessante duelo entre a Ducati e a Yamaha, com Maverick Viñales a revelar um bom desempenho e acabando por ser o mais rápido ao rodar em 2m01,571s, tendo realizado apenas seis voltas e terminando na frente da Ducati de Jorge Lorenzo, que chegou a liderar a tabela de tempos, que foi o segundo mais rápido a 0,411s do topo da tabela de tempos, tendo realizado apenas três voltas.

O terceiro melhor tempo foi para Marc Márquez, que alcançou o terceiro melhor registo a 0,431s de Viñales, com o espanhol da Honda a cumprir apenas cinco voltas.

No final da sessão a chuva apareceu em força, tornando muito molhada a pista, o que acabou por provocar a queda de muitos pilotos na curva sete, com Tito Rabat a ter de ser assistido pelos médicos e a ser retirado de maca, o que obrigou o diretor de corrida a decidir pela mostragem da bandeira vermelha a dois minutos do final da sessão e a dar por terminada a sessão.

RED FLAG 🛑 Due track conditions Multiple riders down in one turn, more info when we get it... pic.twitter.com/YBG1pP0paX — MotoGP™🇬🇧🏁 (@MotoGP) 25 de agosto de 2018

Classificação dos TL4 para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP: