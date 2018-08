Maverick Viñales foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos para o GP da Grã-Bretanha, 12.ª ronda da temporada que domingo tem lugar no circuito de Silverstone.

O piloto espanhol da Yamaha superou o seu colega de equipa, Valentino Rossi, já no final da sessão fazendo uma volta ao Circuito de Silverstone em 2m02,073s e deixando Rossi a 0,189s.

Numa sessão marcada pelo piso seco mas com o céu cinzento a ameaçar a chuva, Andrea Dovizioso (Ducati), que chegou a liderar a tabela de tempos, terminou com a terceira melhor marca a 0,190s de Vínales, na frente de Cal Crutchlow (LCR Honda) que foi o melhor piloto Honda nesta primeira sessão de treinos livres, a 0,328s do topo da tabela de tempos.

Já Jorge Lorenzo (Ducati) que venceu o último GP da Áustria, terminou os TL1 com o sexto melhor registo a 1,042s de Viñales.

O líder do campeonato, Marc Márquez (Honda) terminou esta primeira sessão com o 10.º melhor tempo a 1,626s de Maverick Viñales, e não se livrando de uma queda no inicio da sessão.

Tempos dos TL1 para o GP da Grã-Bretanha (MotoGP):

