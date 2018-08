Jorge Lorenzo alcançou este sábado a pole position para o GP da Grã-Bretanha, 12.ª ronda da temporada, que domingo terá lugar no Circuito de Silverstone.

Numa Qualificação que começou com uma hora de atraso devido a não estarem reunidas todas as condições de segurança no Circuito de Silverstone, depois da chuva que caiu e deixou a pista muito molhada, o piloto espanhol da Honda que realizou a sua melhor volta em 2m10,155s, alcançou assim a sua segunda da pole position da temporada com a Ducati, numa Q2 que ficou marcada pela passagem de seis pilotos pelo topo da tabela de tempos.

Lorenzo vai ter a seu lado na primeira linha da grelha, o seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso que terminou a Qualificação a 0,1592s de Jorge Lorenzo, enquanto Johann Zarco (Tech3), que chegou a liderar a tabela de tempos, vai sair do terceiro lugar da grelha depois de ter terminado a 0,284s da pole position.

A segunda linha da grelha será ocupada por Cal Crutchlow (LCR Honda), que terá a seu lado no quinto lugar da grelha, Marc Márquez (Honda) que terminou a qualificação quase a um segundo do espanhol da Ducati e que vai sair da segunda linha pela terceira vez esta temporada, voltando a revelar que a Honda está a ter dificuldades de adaptação ao Circuito de Silverstone.

O último lugar da segunda linha será ocupado por Danilo Petrucci (Pramac) que terminou a Qualificação a 1,162s da pole position.

Nota ainda para a Yamaha que ao contrario do que se previa não consegue sair do calvário em que se encontra. Valentino Rossi vai sair do 12.º lugar da grelha, a segunda pior qualificação do piloto italiano esta temporada, enquanto Maverick Viñales vai ocupar a 11.ª posição da grelha.

Qualificação para o GP da Grã-Bretanha (MotoGP):