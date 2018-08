Cal Crutchlow (Honda) fez o melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP nuns TL3 que começaram com a pista húmida, depois da chuva que caiu durante a noite em Silverstone.

Com a pista a secar, alguns pilotos conseguiram baixar os tempos na fase final da sessão, o que permitiu a Cal Crutchlow realizar o melhor registo da sessão ao rodar em 2m02,476s, tendo realizado o melhor tempo na última das três saídas para a pista, tendo completado dez voltas nesta sessão.

Danilo Petrucci foi o segundo mais rápido desta terceira sessão ao rodar na sua melhor volta em 2m01,893s, tendo realizado nove voltas em quatro saídas para a pista e terminou a 0,027s de Crutchlow, tendo terminado na frente do seu companheiro de equipa Jack Miller que rodou na sua melhor volta em 2m02,047s, a 0,181s do mais rápido da sessão.

Na tabela combinada das três sessões de Treinos Livres, nenhum piloto conseguiu melhorar o registo alcançado por Andrea Dovizioso na sexta-feira que assim manteve a liderança dos treinos livres. Já Dani Pedrosa, que ficou fora do top 10 dos tempos combinados vai ter de passar pela Q1 para tentar garantir um lugar na Q2.

Tempos combinados nos TL3 do GP da Grã-Bretanha (MotoGP):

