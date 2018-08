Com a pista praticamente seca, depois da chuva que se fez sentir ao inicio deste sábado em Red Bull Ring, terminou há pouco a quarta e última sessão de treinos livres para o GP da Áustria de MotoGP, uma sessão que habitualmente é utilizada pelos pilotos fundamentalmente para afinar o ritmo para a corrida de domingo e encontrar a combinação certa de pneus.

A derradeira sessão de treinos livres voltou a revelar o bom desempenho de Marc Márquez (Honda), que acabou por ser o mais rápido ao rodar em 1m24,139s, terminando na frente da Ducati de Jorge Lorenzo, que chegou a liderar a tabela de tempos, que foi o segundo mais rápido a 0,218s do topo da tabela de tempos e na frente do seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso, que alcançou o terceiro melhor registo a 0,307s de Márquez.

Numa sessão marcada pelo piso seco, o top cinco deste último treino livre para a a décima primeira ronda do campeonato de MotoGP, ficou completo com Andrea Iannone (Suzuki) que foi o quarto mais rápido a 0,510s e que terminou na frente de Cal Crutchlow (LCR Honda) que foi o quinto a 0,560s de Marc Márquez.

Já Valentino Rossi que vai ter de passar pela Q1, terminou com o 12.º melhor tempo a 0,998s do líder da tabela de tempos campeonato.

Classificação dos TL4 para o GP da Áustria de MotoGP:

Here are the times from #MotoGP FP4 at the Red Bull Ring ⏱#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/sixAk9cWCh

