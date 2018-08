Marc Márquez foi o piloto mais rápido na segunda e última sessão de Treinos Livres desta sexta-feira para o GP da Áustria, que terá lugar no domingo no Circuito de Red Bull Ring.

Uma segunda sessão de MotoGP que começou 15 minutos atrasava devido à chuva que caiu com intensidade em Spielberg e que deixou o Circuito de Red Bull Ring bastante encharco, o que levou a direção de corrida adiar o inicio da sessão.

Com a maioria dos pilotos a rodar apenas nos últimos 20 minutos da sessão, já com a pista menos molhada, Marc Márquez (Honda) foi o mais rápido deste segundo apronto ao rodar na sua melhor volta em 1m33,995s, relegando para o segundo lugar da tabela de tempos Scott Redding (Aprilia) a 0,543s.

Já Danilo Petrucci (Pramac) foi o melhor piloto Ducati nestes TL2 ao terminar a 0,986s do topo da tabela de tempos e na frente de Jorge Lorenzo (Ducati) que foi o quarto a 1,493s de Marc Márquez.

Numa sessão em que nenhum piloto melhorou o seu tempo face à primeira sessão de Treinos Livres, devido à chuva, Andrea Dovizioso foi o mais rápido no combinado das duas sessões desta sexta-feira, depois de ter rodado na primeira sessão em 1m23.830s, enquanto Valentino Rossi terminou o dia fora da Q2, com o 11.º melhor tempo, restando ao italiano da Yamaha melhorar o seu registo na terceira sessão de Treinos Livres que terá lugar no sábado.

Tempos combinados das duas primeiras sessões de Treinos Livres para o GP da Áustria (MotoGP):