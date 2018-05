O responsável pela Ducati no Mundial de MotoGP, Gigi Dall'Igna, esteve no fim de semana em Imola onde assistiu ao GP de Itália do campeonato do mundo de Superbikes.

O homem forte da marca de Borgo Panigale e responsável pela ida de Jorge Lorenzo para a Ducati, sublinhou aos jornalistas que: “não estou contente com os resultados de Lorenzo neste inicio de temporada. É verdade que ele esteve entre os mais rápidos na Malásia e em Jerez, o que me deixou feliz por ver que ele estava bem na moto. Mas mudar de uma Honda para uma Ducati ou vice-versa é mais fácil do que mudar de uma Yamaha para uma Ducati. São duas motos com características radicalmente diferentes que influenciam muito o estilo de condução”, sublinhou Gigi Dall'Igna.

O GP de França que terá lugar no próximo fim de semana em Le Mans, pode ser assim importante para Lorenzo revelar os progressos que evidenciou no último GP de Espanha, até se envolver numa queda conjunta com Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa.