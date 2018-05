As negociações para a renovação de Andrea Dovizioso com a Ducati não estão fáceis, mas o responsável pela equipa da marca de Borgo Panigale no Mundial de MotoGP estipulou agora a corrida de Mugello como prazo para chegar a acordo com o piloto italiano.

Gigi Dall'Igna, disse esperar "uma resposta definitiva" sobre se Andrea Dovizioso pretende ficar na equipa da Ducati para a próxima temporada.

A boa prestação de Dovizioso na temporada de 2017 onde foi vice-campeão do mundo aumentou muito o seu valor de mercado, e o italiano rejeitou a oferta inicial da Ducati para renovar a sua ligação à marca de Borgo Panigale por mais duas temporadas.

Dall'Igna revelou que está ansioso para que as negociações não continuem por muito mais tempo. "Precisamos de resolver este problema o mais rápido possível", afirmou Dall'Igna à margem da corrida do Mundial de Superbike, que teve lugar em Imola no último fim de semana.

Recorde-se que Mugello recebe o GP de Itália, sexta ronda do Mundial de MotoGP, que terá lugar a 3 de junho.