Danilo Petrucci é piloto da Alma Pramac Racing no Mundial de MotoGP, mas o piloto italiano de 27 anos de idade já fez saber que vai deixar a equipa satélite da Ducati no final da temporada porque diz estar na hora de ocupar um lugar numa equipa oficial.

"O objetivo é ocupar uma vaga na equipa oficial da Ducati. Vários pilotos aspiram a esse lugar, e eu também ". sublinhou esta quarta-feira Petrucci em entrevista aos microfones da italiana «Rádio 24».

"Todos querem um lugar. Alguns reivindicam condições como é o caso de Dovizioso, outros querem mostrar que não foram uma escolha errada, como Jorge Lorenzo. Eu estou no meio. O problema é que a prioridade é para a renovação de Dovizioso. O meu sonho é ter um lugar na equipa oficial da Ducati em 2019, mas será difícil ", concluiu o piloto italiano.

Quanto ao campeonato, Petrucci espera que ele esteja longe de estar resolvido: “A Honda cresceu muito e Marc Márquez está a explorar bem as vantagens da sua moto. Tudo pode acontecer, ele é o principal favorito, mas Dovizioso pode ter uma palavra a dizer. As próximas corridas devem ser mais favoráveis ​​para as Ducati, mas Márquez e a Honda tem para já algo extra que está a fazer a diferença ".