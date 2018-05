Dani Pedrosa, não ficou agradado com a decisão da Direcção de Corrida do GP de Espanha que considerou o acidente que envolveu Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Pedrosa, como uma situação de corrida.

O espanhol da Honda estava claramente indignado com a decisão no final da quarta ronda do Mundial e sublinhou que: “nenhum dos três foi culpado do acidente. Somos três pilotos que não temos um perfil agressivo, contudo tenho de deixar claro que estava na tajetoria certa e que não vi o Lorenzo porque estava inclinado na curva. É o Lorenzo que na luta com o Dovizioso sai da sua linha, e ele sim podia olhar. Ele também sabe que naquela situação sou eu quem tem preferência ", sublinhou Pedrosa.

O piloto da Honda que fez ver o seu ponto de vista sobre o acidente na Direcção de Corrida acrescentou que: “Eles deram-me razão, mas queriam que eu reclamasse da decisão, mas eu não quero reclamar nem contra o Lorenzo nem contra nenhum outro piloto. Não quero nenhuma sanção para outro piloto, quero é que me deixem fazer a minha corrida. Falei com alguns membros da Direcção de Corrida, porque o Mike Webb, o diretor de corrida, não me recebeu. Aquilo que quero é que expliquem a todos os pilotos que situações como esta podem ser evitadas no futuro ", reforçou Dani Pedrosa em declarações à «Movistar MotoGP».