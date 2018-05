Os problemas de Jorge Lorenzo com a Ducati foram potenciados por um estilo que segundo o seu companheiro de equipa, Andrea Dovizioso, “não funciona” com a moto da marca de Borgo Panigale

O tricampeão de MotoGP, Jorge Lorenzo trocou a Yamaha pela Ducati em 2017, mas as dificuldades em adaptar-se à moto italiana tem sido enormes e o espanhol tarda em mostrar todo o seu valor.

Jorge Lorenzo não conseguiu ainda alcançar uma vitória com a Ducati, enquanto o seu companheiro de equipa, Andrea Dovizioso conquistou sete vitória na última temporada e lutou até à derradeira prova pelo título de campeão.

No último GP de França, Andrea Dovizioso sugeriu que Lorenzo tem sido muito inflexível na forma de tirar o máximo proveito da sua moto. "Ser forte no MotoGP atualmente é bastante difícil, porque temos muitos aspectos a considerar. Não quero entrar em detalhes, mas o Jorge tinha ideias muito claras sobre como trabalhar com uma determinada moto e essas ideias não funcionam com a Ducati”.

O piloto italiano acrescentou ainda que: “nada tira o mérito a Lorenzo. Ele é um grande campeão. Mas os resultados nem sempre podem ser alcançados da mesma forma”.

Os problemas de Lorenzo com a Ducati fazem recordar a passagem de Valentino Rossi pela Ducati, onde esteve dois anos que acabaram por ser um pesadelo para o nove vezes campeão do mundo.

Para Andrea Dovizioso não existe comparação entre Rossi e Lorenzo. “O Valentino chegou à Ducati em 2011, a moto dessa altura era muito particular. A Ducati agora é competitiva, muito rápida e vários pilotos conseguem tirar partido da moto. Não é como em 2011 onde apenas Casey Stoner foi o único a alcançar o sucesso com a moto”.

