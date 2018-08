Andrea Dovizioso venceu este domingo o GP da República Checa de MotoGP, décima ronda da temporada, numa corrida onde o italiano travou um duelo intenso com o seu companheiro de equipa Jorge Lorenzo e Marc Márquez.

O piloto italiano da Ducati, que disputou o seu 100.º grande prémio com a Ducati, largou da 'pole position' pela primeira vez desde 2016, revelou um andamento forte e rápido nesta ronda do campeonato, e alcançou assim a segunda vitória da temporada, e deu novamente um triunfo à marca italiana em Brno, depois do australiano Casey Stoner em 2007.

“Foi um fim de semana intenso e perfeito. Todos estavam a poupar o pneu traseiro no inicio da corrida. Alcançamos a pole position e fizemos uma corrida realmente perfeita, porque todos tiveram problemas com o pneu traseiro e todos tiveram que andar de maneira bastante suave, mas eu fiz tudo perfeito. Estava à espera de ser rápido durante a corrida mas não tanto. A minha estratégia acabou por funcionar. Não desistir e tanto eu como a equipa estamos muito contentes. O Jorge surgiu no final com um bom ritmo e lutou comigo pela vitória”.

