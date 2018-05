A Honda nunca chegou a realizar uma oferta Johann Zarco para que o francês viesse a ocupar o lugar de companheiro de equipa de Marc Márquez na próxima temporada de MotoGP. Contudo Alberto Puig reconheceu agora que existiu uma tentativa de aproximação a Zarco.

Em entrevista à Movistar MotoGP o responsável pela equipa da Honda HRC no Mundial de MotoGP reconheceu que Zarco estava disposto a sentyar-se à mesa com a Honda e que foi surpreendido pelo anuncio da assinatura do contrato com a KTM. "Eu não sei o que aconteceu, mas tem de perguntar a Zarco " sublinhou Alberto Puig que acrescentou que a Honda “estava disponível para falar, nada mais, e eu perguntei a Zarco se estava na disposição de falar connosco e ele disse que sim, mas a verdade isso nunca aconteceu”.

Na opinião de Alberto Puig, Johann Zarco está errado em ir para a KTM sem escutar pelo menos a oferta da Honda, que teria oferecido ao francês a possibilidade lutar com Marc Márquez com as mesmas 'armas', ou seja, a mesma moto: "Eu acho que se competirmos ao lado de um piloto muito bom e com a mesma moto podemos evoluir, mas se não tivermos um piloto melhor ao nosso lado como é que vamos avaliar a nossa prestação e o desenvolvimento da nossa moto”.

Alberto Puig sublinhou ainda que ele a Honda se sentem enganados por Zarco e pelo seu representante. "Eu também acho que fomos enganados. Não tenho nenhum sentimento negativo em relação ao Johann que é um grande piloto. Contudo penso que fomos enganados por eles, mas enfim são coisas que acontecem, já está tudo esquecido ".