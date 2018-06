O Campeonato do Mundo de Moto2 chega este fim de semana à Holanda onde terá lugar a oitava ronda do mundial. Num dos traçados mais lendários do calendário, Assen, na Holanda, Miguel Oliveira espera conquistar um resultado positivo, tendo na sua mira mais um pódio no campeonato.

O piloto português fez uma sensacional exibição em Barcelona, ​​terminando a corrida em segundo lugar, e está agora a apenas um ponto do líder do campeonato.

Miguel Oliveira vai tentar agarrar o seu terceiro pódio consecutivo, depois dos alcançados em Mugello e Barcelona, ​​num circuito onde já venceu em 2015

“Tivemos dois resultados muito positivos em Mugello e Barcelona, ​​o que nos permitiu aproximar-nos da liderança na classificação geral, mas ainda é muito cedo e temos de trabalhar corrida a corrida. A ideia é continuar da mesma forma neste fim de semana, embora exista um ponto importante a melhorar, a qualificação. Não podemos partir de tão longe aos domingos, porque é um risco que não podemos continuar a assumir. Temos de melhorar o nosso trabalho nos treinos livres e na qualificação para chegarmos aos domingos de uma forma mais preparada possível”, afirmou o piloto português da KTM Ajo.

Miguel Oliveira sabe que o circuito de Assen tem um traçado mais estreito e muito fluído face aos mais recentes onde esteve sempre na luta pelo pódi. “Temos muito boas recordações deste circuito o ano passado na nossa primeira vez com a KTM. Foi lá que lutámos pela vitória pela primeira vez, mas no final estávamos na parte de trás do grupo principal. Espero poder voltar ao pódio e conseguir tantos pontos quanto possível para a classificação geral”.

