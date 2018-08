Miguel Oliveira terminou a sessão de Qualificação para o GP da Áustria, que domingo terá lugar no circuito de Red Bull Ring, com o segundo melhor tempo.

O piloto português da KTM Ajo, alcançou assim a sua melhor qualificação da temporada o que lhe permite ocupar um lugar na primeira linha da grelha de partida para a corrida de domingo, a 11.ª da época.

Uma boa prestação de Miguel Oliveira, que após o acidente que sofreu nos TL3 mostrou estar pronto para lutar pela vitória na corrida de domingo

“Felizmente que tudo não passou de um susto e não tenho nenhuma lesão, o que é importante, depois do acidente que tive. Na qualificação,afinamos a moto como deveria estar e conseguimos uma boa afinação. Havia muito ‘grip’ na pista e só no final consegui fazer uma volta limpa e entrar nos lugares da frente. É um resultado que me deixa satisfeito e tranquilo para a corrida.Sinto que estou pronto para lutar pela vitória aqui na Áustria”, afirmou Miguel no final da sessão de Qualificação.

