O piloto da Red Bull KTM Ajo chega da melhor forma possível ao Circuito de Barcelona, palco da sétima ronda do Campeonato do Mundo de Moto2, depois da primeira vitória da temporada conquistada no GP de Itália.

Miguel Oliveira promete lutar pelo lugar mais alto do pódio num traçado que sofreu alterações e onde o piloto português já testou no final do mês passado.

“Em Mugello conseguimos a vitória pela qual tínhamos vindo a lutar desde o início da temporada, por isso seria muito bom conseguir a segunda vitória em Barcelona. Algo importante para nos será dar um passo em frente na sessão de qualificação, para tentar evitar arriscar tanto no domingo. Com a base que temos dos dias de testes em Barcelona e Mugello, estamos preparados para o conseguir. Já testámos com as mudanças do traçado por isso, em teoria, não encontraremos nada de novo. O asfalto tem uma aderência muito boa e quase nenhuns ressaltos, por isso vai ser certamente um fim de semana muito interessante” afirmou Miguel Oliveira em comunicado.

Com a vitória em Mugello, o piloto português da KTM Ajo conseguiu reduzir a distância para o líder do campeonato para 13 pontos.

Recorde-se que Miguel Oliveira tem boas recordações do circuito da Catalunha, local onde celebrou o seu primeiro pódio em Moto3, em 2012, com um terceiro lugar. Já em 2017, aos comandos da sua KTM de Moto2, repetiu essa mesma posição.