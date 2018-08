O líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Miguel Oliveira, quer lutar pela vitória no GP da Áustria, 11.ª ronda da temporada que terá lugar no fim de semana no Circuito de Red Bull Ring.

Uma ronda especial para a equipa Red Bull KTM, já que corre em casa, e por isso o piloto português não esconde a vontade de vencer e repetir assim a vitória de Brno no último fim de semana.

“Esta ronda onde quero dar algo extra por causa do enorme apoio que recebemos ao longo do fim-de-semana. Quero ser competitivo e voltar ao pódio. Mudamos nossa estratégia na República Checa e tudo correu muito bem. Nosso objetivo, como sempre, é lutar pela vitória”, afirmou o piloto português.

Apesar de em 2017 ter sofrido uma queda no GP da Áustria, Miguel Oliveira não esconde que Red Bull Ring é um dos seus circuitos de eleição.

“Este é um circuito em que me sinto bem e onde a corrida do ano passado terminou mal porque caí a cinco voltas do final, mas conseguimos ser muito competitivos. Estou realmente ansioso para voltar e ser forte novamente, a fim de continuar a somar pontos nesta luta pelo título."

Recorde-se que Miguel Oliveira chega a este GP da Áustria na liderança do Campeonato do Mundo de Moto2, com uma vantagem de dois pontos para Francesco Bagnaia que ocupa a segunda posição.