Miguel Oliveira repetiu este sábado em Assen a história do GP da Catalunha ao garantir o 17.º lugar da grelha de partida para a Corrida de domingo.

O piloto português terminou a qualificação a 0,620s da pole position, e desta forma vai partir da 6ª linha com o foco em mais uma sensacional recuperação, como já nos tem habituado.

Na FP3, a última sessão de treinos livres do fim de semana, Miguel Oliveira conseguiu melhorar face às sessões de 6ª feira, mostrando o seu muito bom andamento e motivação para a Qualificação. Nos resultados combinados das sessões de treinos foi seu o 15º melhor registo, 1m38,770s.

Já na sessão de Qualificação, com três paragens nas boxes, o piloto da KTM Ajo conseguiu rodar consistentemente nos 1m38, mas não foi além do 17º melhor tempo.

“A história da qualificação repete-se. Eu com esta moto conseguiria nos treinos livres ter andado muito próximo do topo, mas, como nas últimas provas, dos treinos livres para a qualificação todos os nossos rivais melhoram meio segundo, seis décimos, e nós, apesar de também melhorarmos, estamos sempre com alguma diferença de tempo. É uma situação complicada, já sabemos que para a corrida temos um bom ritmo, sabemos que em condições normais estamos lá, muito próximos do topo; o problema é sair já próximo das posições pelas quais queremos lutar e assim é complicado”, afirmou Miguel Oliveira no final da qualificação deste sábado.

O piloto português reconheceu ainda que parece faltar alto na qualificação para conseguir um melhor resultado e um lugar na linha da frente da grelha de partida. “Para mim, sentir que dou o meu máximo, sentir que a equipa também dá o seu máximo para experimentar coisas e o resultado não sair, deixa um pouco o sentimento de que nos falta algo e é desse algo que andamos à procura já há tantas corridas e ainda não conseguimos encontrar. A cada corrida aprendemos algo novo, há que pensar positivo e, bom, estando a um ponto do líder, isso faz-nos acreditar que domingo faremos uma boa corrida de recuperação, como sempre, e tentaremos pontuar o máximo possível”.

