Miguel Oliveira não foi feliz este sábado na Qualificação para o GP da Grã- Bretanha, que domingo terá lugar no Circuito de Silverstone.

O piloto português alcançou a pior qualificação da temporada ao garantir a 23.ª posição da grelha de partida, após uma sessão de Qualificação disputada em piso misto, que acabou por se converter no maior adversário do piloto português da KTM Ajo que preferiu não arriscar uma queda.

" Não percebi o quanto rápido poderia andar nas zonas molhadas da pista, nunca tive uma referência à minha frente que me servisse para ver o quanto podia arriscar nessas zonas e acabei por perder aí muito tempo. Apesar de me sentir bem e ter melhorado volta após volta, a verdade é que não melhorei o suficiente e sinto-me insatisfeito por isso”, acrescentou Miguel Oliveira.

O piloto português espera contudo uma corrida difícil no domingo até porque as previsões apontam para uma corrida à chuva. “Temos que manter a positividade. Domingo teoricamente vamos ter uma corrida com piso molhado e vamos recuperar o máximo de posições possíveis”, acrescentou Miguel Oliveira.

