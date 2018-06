Miguel Oliveira alcançou este sábado o 11.º tempo na qualificação para o GP de Itália de Moto2 partindo para a corrida de domingo da quarta linha da grelha de partida.

O piloto português da KTM Ajo rodou na sua melhor volta, logo no inicio da sessão de qualificação em 1m52,145s, terminando a 0,570s da pole position.

Desta forma o piloto português, que nunca conseguiu estar perto dos melhores tempos e que voltou a evidenciar alguns problemas para conseguir lutar pelos lugares da frente da grelha de partida vai ter novamente de realizar uma corrida de trás para a frente.

Numa sessão marcada pelas temperaturas elevadas do asfalto, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) alcançou a primeira pole position da temporada e a sexta da sua carreira em Moto2, depois de ter rodado na sua melhor volta em 1m51,575s, enquanto Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) foi o segundo mais rápido a 0,30s da pole.

A fechar a primeira linha da grelha vai estar Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS), depois de ter concluído a qualificação a 0,067s de Pasini.

A segunda linha da grelha será ocupada por Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) que terá a seu lado Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2) e Romano Fenai (Marinelli Snipers Team).

