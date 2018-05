Miguel Oliveira não foi além do 14.º tempo na qualificação deste sábado para o GP de Espanha de Moto2 partindo para a corrida de amanhã da quinta linha da grelha de partida.

O piloto português da KTM Ajo rodou na sua melhor volta logo no inicio da sessão em 1m42,573, o que constitui o melhor tempo do fim de semana de Miguel Oliveira.

No entanto a cinco minutos do final da sessão, Miguel Oliveira caiu na curva nove ao perder a frente da sua KTM, sendo obrigado a terminar mais cedo a qualificação.

Desta forma o piloto português, que nunca conseguiu estar perto dos melhores tempos registou a pior qualificação da temporada, algo que não acontecia desde o GP de França de 2017, quando Miguel Oliveira qualificou em 17.º.

Numa sessão marcada por um elevado número de quedas, Lorenzo Baldassari (Pons HP40) foi o mais rápido ao rodar em 1m41,925s, um novo recorde da pole-position em Jerez.

After 88 races @7balda lands his first pole position! #SpanishGP pic.twitter.com/hYA2bdEMUK

O piloto italiano alcançou assim a primeira pole no Mundial, relegando para o segundo lugar da grelha Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS), enquanto Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) vai ocupar o último lugar da primeira fila da grelha de partida.

And here are the times from #Moto2 qualifying at the #SpanishGP pic.twitter.com/eCuJnQVdlN

— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) 5 de maio de 2018