Não está fácil a vida de Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) em Jerez, depois do piloto português ter alcançado esta manhã o 13.º melhor tempo na última sessão de treinos livres para o GP de Espanha, quarta ronda do Mundial de Moto2, que domingo terá lugar no circuito de Ángel Nieto.

Miguel Oliveira, que este sábado foi confirmado no Mundial de MotoGP em 2019, conseguiu melhorar o seu tempo de sexta-feira, acabando por rodar na sua melhor volta em 1m42,806s, tendo realizado um total 20 voltas rápidas nas três saídas para a pista nesta terceira sessão de treinos livres.

O melhor registo nesta derradeira sessão foi alcançado por Lorenzo Baldassari (Pons HP40) ao realizar o tempo de 1m41,890s, tendo sido o único piloto a baixar de 1m42s, relegando assim para a segunda posição, Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) a 0,395s, enquanto Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) acabou com o terceiro melhor tempo a 0,420s.