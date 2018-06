Miguel Oliveira não conseguiu melhor do que o 17.º tempo na Qualificação para o GP da Holanda de Moto2 saindo assim para a Corrida deste domingo na sexta linha da grelha de partida.

O piloto português da Ajo KTM realizou o seu melhor tempo, 1m38,228s, logo no inicio da sessão de qualificação, na quarta volta lançada, e não conseguiu melhorar o seu registo até ao final da sessão, igualando assim a qualificação alcançada no último GP da Catalunha, onde terminou no segundo lugar.

Numa sessão que foi interrompida por bandeira vermelha a 3m30s do final devido a uma queda violenta de Niki Tuuli, Miguel Oliveira ficou a 0,620s de Francesco Bagnaia, que alcançou a sua segunda pole position na temporada ao rodar na sua melhor volta em 1m37,608s.

Ao lado de Bagnaia na primeira linha da grelha para a Corrida deste domingo vai estar Marcel Schrotter, que sai da primeira linha da grelha pela terceira vez consecutiva, e Luca Marini, que se estreia na primeira linha.

Qualificação para o GP da Holanda (Moto2):

