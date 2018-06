Miguel Oliveira ficou com o 19.º tempo na 3ª sessão de Treinos Livres para o GP da Holanda de Moto2 rodando em 1m38.770s no Circuito de Assen na manhã deste sábado, acabando assim por não melhorar o seu melhor tempo alcançado na sexta-feira depois de ter rodado 1m38,579s.

Desta forma o piloto português da KTM Ajo, terminou os treinos livres com o 15.º melhor tempo combinado, e voltando a evidenciar as dificuldades que tem vindo a sentir nos treinos livres.

Numa sessão em que os vinte primeiros terminaram separados por menos de um segundo, Francesco Bagnaia foi o mais rápido rodando em 1m37.930s, sendo o único piloto a rodar na casa de 1m37s.

And @PeccoBagnaia has bagged the first 1m 37s lap time for #Moto2 this weekend 💪#DutchGP pic.twitter.com/sjbj5Agysf

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 30 de junho de 2018