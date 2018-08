Com a chuva de regresso ao circuito de Silverstone, Miguel Oliveira terminou o Warm Up para a Corrida de Moto2 do GP da Grã-Bretanha, que terá lugar mais logo, com o sexto melhor tempo ao rodar em 2m23,240s.

O piloto português da KTM Ajo, mostrou um bom ritmo com a pista molhada tendo realizado voltas muito consistentes e acabou por alcançar o seu melhor registo já na fase final da sessão.

Miguel Oliveira que vai largar para a corrida da oitava linha da grelha de partida, voltou a mostrar no Warm Up que pode voltar a realizar uma boa recuperação na corrida deste domingo que tudo aponta para que tenha lugar à chuva.

O mais rápido do Warm Up de Moto2 foi Marcel Schrotter que rodou na sua melhor volta em 2m22,814s, relegando para o segundo lugar da tabela de tempos Remy Gardner a 0,084s, enquanto Mattia Pasini foi o terceiro mais rápido a 0,106s de Schrotter.

A Corrida de Moto2 do GP da Grã-Bretanha começa às 14h30