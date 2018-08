Miguel Oliveira alcançou o 12.º melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Grã-Bretanha de Moto2 rodando em 2m09,021s no Circuito de Silverstone na manhã deste sábado, numa sessão onde o piloto português acabou por melhorar o tempo registado na sexta-feira.

O piloto português da KTM Ajo, acabou assim por conquistar seis lugares na tabela de tempos combinada, ascendendo do 20.º para o 14.ºlugar.

A última sessão de treinos livres ficou marcada pelo regresso da chuva quando faltavam pouco mais de 10 minutos para o seu final, com Miguel Oliveira a mostrar um bom ritmo e a terminar os TL3 a 0,839s de Marcel Schrotter, que foi o mais rápido da sessão ao rodar na sua melhor volta em 2m08,182s.

The rain flags are out! #BritishGP pic.twitter.com/pHIF8eCoZu

O top três desta derradeira sessão de treinos livres para o GP da Grã-Bretanha de Moto2, ficou completo com Alex Márquez que terminou a 0,167s de Schrotter, e na frente de Jorge Navarro que foi o terceiro mais rápido a 0,204s do topo da folha de tempos.

Tempos combinados nos TL3 do GP da Grã-Bretanha (Moto2):

And here is how the rest of the grid shaped up in a damp FP3! ⏱️#BritishGP pic.twitter.com/NLKgrqqhnL

