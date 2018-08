Miguel Oliveira ficou com o 4.º melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Áustria de Moto2 rodando em 2m03,216s no Circuito de Red Bull Ring na manhã deste sábado, numa sessão onde o piloto português acabou envolvido num acidente com Iker Lecuona que derrubou Miguel Oliveira no final da reta da meta, sem consequências para os dois pilotos.

O piloto português da KTM Ajo, que realizou 19 voltas numa única saída para a pista, e realizou o seu melhor tempo já na fase final da sessão, terminando assim a 1,022s de Remy Gardner, que foi o mais rápido dos TL3 ao rodar na sua melhor volta em 1m38,377s.

O top três desta derradeira sessão de treinos livres para o GP da Áustria de Moto2, ficou completo com Iker Lecuona que terminou a 0,898s de Gardner, e na frente de Marcel Schrotter que foi o terceiro mais rápido a 1,013s do topo da folha de tempos.

Apesar destes tempos a tabela combinada das três sessões de Treinos Livres não sofreram alterações devido à chuva que voltou a fazer-se sentir.

Tempos combinados nos TL3 do GP da Áustria (Moto2):