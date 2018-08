O Estoril Classics Week vai ter lugar de 2 a 7 de outubro, uma aposta da Associação de Turismo de Cascais que lançou agora um vídeo original para promover o evento.

Miki Biasion, duas vezes campeão do mundo de ralis, assumiu o papel de motorista da Cabify e aos comandos de um Lancia Delta, o mítico carro com que venceu o Rali de Portugal há 30 anos, andou pelas ruas de Cascais a transportar passageiros, acabando o passeio no Circuito do Estoril.

Biasion é uma das estrelas que vai estar presente no Estoril Classics Week , evento que reúne, pela primeira vez, as principais disciplinas de automóveis e motos clássicas e que conta com com cinco provas de clássicos diferentes: o Rally de Portugal Histórico, o Concurso de Elegância ACP 2018, a Fórmula 1 Classic, a World GP Bike Legends e a Historic Endurance.

