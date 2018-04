A prova inaugural da segunda edição do Troféu-Escola de Motociclismo Oliveira Cup vai decorrer já no próximo fim de semana no Kartódromo de Santo André, em Santiago do Cacém.

Miguel Oliveira, piloto português da equipa da KTM no mundial de Moto2, irá marcar presença nesta e em todas as provas do calendário da competição, como é já habitual, para acompanhar os jovens pilotos das várias categorias.

“Estou entusiasmado por iniciarmos mais uma edição do nosso Troféu-Escola, esta vai ser a segunda edição de um projeto pioneiro em Portugal, que pretende dar oportunidade a jovens pilotos para se iniciarem na modalidade que tanto me tem dado”, referiu Miguel Oliveira em comunicado. “O karódromo de Santo André tem muito boas condições técnicas, com um traçado rápido, mas bastante seguro. É um dos maiores kartódromos portugueses e vai ser sem dúvida um fim de semana emocionante”, concluiu.

A Oliveira Cup teve a sua estreia em 2017 e tem como objectivo captar e formar jovens pilotos.

A segunda edição da Oliveira Cup vai manter uma dezena de pilotos na categoria ‘MiniGP’ (dos 10 aos 14 anos) e irá inaugurar a ‘Ohvale’, categoria destinada a pilotos ainda mais novos dos 7 aos 10 anos, para a sua iniciação absoluta à velocidade. Para os mais ‘maduros’ mantém-se a categoria ‘Naked’ (acima dos 15 anos e sem limite de idade), na qual corre inclusive Miguel Oliveira – uma experiência igualmente pioneira de competir em pista com um piloto internacional.

Além das corridas da Oliveira Cup, referentes às categorias Ohvale, MiniGP e Naked, para este dia está também previsto o projecto Velocidade 2020, uma iniciativa da Federação de Motociclismo de Portugal e do Motor Clube do Estoril. Esta é uma iniciativa direcionada a jovens dos 7 aos 12 anos, também com o intuito de encontrar novos talentos na modalidade.

Horário:

domingo, 29 de abril

Treinos Livres

09h00-09h15 – Projeto Velocidade 2020

09h20-09h35 – MiniGP

09h40-09h55 – Naked

10h00-10h10 – Warm Up Ohvale

Treinos Cronometrados

10h15-10h30 – Projeto Velocidade 2020

10h35-10h50 – MiniGP

10h55-11h20 – Naked

Corridas

11h25 – Ohvale

11h50 – Projeto Velocidade 2020

12h15 – MiniGP

12h45 – Naked

13h15 – Projeto Velocidade 2020

13h40 – MiniGP

14h10 – Naked