Hoje é dia de GP da Áustria, 11.ª prova da temporada e, como sempre, vai poder seguir em direto no Autoportal as corridas do MotoGP e do Moto2. O Circuito de Red Bull Ring, que recebe o 27º GP na história da Áustria e o terceiro consecutivo na pista localizado na aldeia de Spielberg.

Na classe rainha, Marc Márquez foi a figura da Qualificação , ao conseguir a sua quarta pole position da temporada.

Márquez quer regressar às vitórias num circuito onde nunca venceu e que nos últimos tempos tem sido palco de vitórias da Ducati. A equipa italiana colocou Dovzioso e Lorenzo ao lado de Márquez na primeira linha da grelha e o espectáculo está assegurado para a corrida deste domingo.

A 11.ª ronda do MotoGP corre-se em Red Bull Ring, pista om 4,3 km de perímetro, com 10 curvas (3 esquerdas e 7 direitas) e 626m na sua maior reta. A Corrida de MotoGP terá 28 voltas.

No Moto2, a Corrida terá 25 voltas. Logo se vai saber se Miguel Oliveira vai conseguir repetir a vitória alcançada na semana passada no GP da República Checa.

O piloto português da KTM alcançou no sábado a melhor Qualificação da temporada ao garantir o segundo lugar na grelha para a corrida deste domingo.

Apesar de sair da primeira linha da grelha, Miguel Oliveira vai ter Francesco Bagnaia na pole position, Os dois estão separados por dois pontos nas contas do campeonato e Miguel Oliveira quer continuar na liderança do mundial após esta ronda da Áustria.

