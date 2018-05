Miguel Oliveira já está confirmado no Mundial de MotoGP em 2019 na Tech3/KTM. O piloto português assinou por dois anos com a KTM e vai estar ao serviço da equipa da Tech3/KTM com motos iguais às que vão ser utilizadas pela equipa oficial da marca austríaca.

Em declarações à SportTV após ter assinado contrato por dois anos com a KTM que o vai levar para o Mundial de MotoGP em 2019, o piloto português afirmou que: "é o concretizar de um sonho não só porque chego ao MotoGP fazendo parte de um projeto que me trouxe desde da Red Bull Rookies e não entro pela porta dos fundos mas sim pela porta grande na classe rainha do mundial".

Miguel Oliveira sublinhou ainda estar bastante satisfeito por fazer parte do novo projeto da Tech3/KTM lembrando que: "não teremos uma equipa satélite como aquelas que conhecemos atualmente já que vamos dispor do mesmo material que a equipa da KTM e isso é muito positivo. Da minha parte vou dar 200% para que tudo corra bem. Vai ser um passo maior, mas estou preparado para trabalhar e dar tudo para melhorar".

Desta forma, Miguel Oliveira torna-se no primeiro português no Mundial de MotoGP, depois de Felisberto Teixeira ter sido o primeiro piloto luso no Mundial de 500cc em 1998 ao alinhar no GP de Espanha em Jerez.

Recorde-se que na quinta-feira Hervé Poncharral, responsável pela Tech3, afirmou que o piloto português era uma excelente opção para a equipa na próxima temporada, uma declaração que surgiu depois de Pit Beirer, (Diretor da KTM) ter revelado que o piloto português já tinha nas mãos uma proposta da KTM para em 2019 ascender ao MotoGP.

VEJA TAMBÉM: