O MotoGP está de regresso neste fim de semana com a realização do GP da Holanda, oitava ronda do calendário que decorrerá no mítico Circuito de Assen. A partir de sexta-feira, já sabe, a agenda vai ficar repleta com os horários dos treinos e das qualificações até às corridas de domingo.

Marc Márquez (Honda), líder do mundial, surge nesta ronda após ter terminado o GP da Catalunha em segundo lugar e à procura de alcançar uma vitória em Assen que lhe foge desde 2014.

Já Jorge Lorenzo, após duas vitórias consecutivas está mais moralizado do que nunca e vencer no GP da Holanda colocaria um ponto final na seca de vitória do piloto espanhol no circuito de Assen que dura desde 2010.

Na Yamaha, Valentio Rossi e Maverick Viñales chegam a um circuito favorável à M1 e onde o nove vezes campeão do mundo alcançou a sua últimas vitória. É que a Yamaha e Rossi não conseguem vencer no MotoGP, desde o GP da Holanda de 2017.

A prova vai contar com 26 voltas na corrida da categoria rainha numa pista que conta com 4,5 km de perímetro, com 18 curvas (6 esquerdas e 12 direitas) e 487m na sua maior reta.

Já a Corrida de Moto2 terá a duração de 24 voltas e será nela que Miguel Oliveira vai tentar chegar à liderança do campeonato..

O piloto português, que terminou a última ronda em Barcelona na segunda posição, chega a Assen no segundo lugar do campeonato a apenas 1 ponto de Francesco Bagnaia, que é o líder. Num circuito onde já venceu em Moto3, o «Falcão» quer agora conquistar mais um lugar no pódio.

Os horários do GP da Holanda:

SEXTA-FEIRA:

08h00 Treinos Livres 1 Moto3

08h55 Treinos Livres 1 MotoGP

09h55 Treinos Livres 1 Moto2

12h10 Treinos Livres 2 Moto3

13h05 Treinos Livres 2 MotoGP

14h05 Treinos Livres 2 Moto2

SÁBADO:

08h00 Treinos Livres 3 Moto3

08h55 Treinos Livres 3 MotoGP

09h55 Treinos Livres 3 Moto2

11H35 Qualificação Moto3

12h30 Treinos Livres 4 MotoGP

13h10 Qualificação 1 MotoGP

13h35 Qualificação 2 MotoGP

14h05 Qualificação Moto2

DOMINGO:

07h40 Warm Up Moto3

08h10 Warm Up Moto2

08h40 Warm Up MotoGP

10h00 Corrida Moto3

11h20 Corrida Moto2

13h00 Corrida MotoGP